Военные завершили дезинфекцию города Шимановска

Город Шимановск с 18 тыс. населения остается одним из "лидеров" по количеству зараженных новым коронавирурсом в области. Здесь проживают многие сотрудники космодрома Восточный. Решение направить специалистов принял командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко по просьбе властей региона, для этого военные совершили 200-километровый марш.

"Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа завершили работы по дезинфекции города Шимановска Амурской области. Впервые в опыте специалистов настолько крупный населенный пункт обработан полностью в рекордно короткие сроки. За шесть дней обработано около 300 объектов общей площадью около 180 тыс. квадратных метров, что значительно превысило первоначальный план работ", - сообщила пресс-служба.

Специалисты обработали больницы, школы, детские сады, вокзалы, все подъезды многоквартирных домов, дороги и парки отдыха и другие общественные объекты. В работе были задействованы более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники.

Пресс-служба ВВО ранее сообщила, что план по дезинфекции города перевыполнен, но военные продолжили работу по просьбе местных жителей и властей.