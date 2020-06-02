МЧС предупредило о мошенниках, предлагающих пожарное оборудование по завышенным ценам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. МЧС России предупредило о мошенниках, которые, представляясь социальными работниками, предлагают людям приобрести пожарное оборудование по завышенным ценам. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России предостерегает граждан от уловок мошенников. Под видом соцработников они предлагают гражданам приобрести пожарные извещатели по завышенной цене", - сказали в пресс-службе.

При этом в МЧС подчеркнули, что ни сотрудники ведомства, ни социальные работники не продают средства индивидуальной защиты, а также приборы и оборудование пожарной безопасности.

Со своей стороны директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев добавил, что в основном жертвами мошенников становятся люди пенсионного возраста. "Представляясь социальными работниками, они (мошенники - прим. ТАСС) приходят к пенсионерам и предлагают приобрести "очень мощное оборудование, которое защищает от всех бед и опасностей". Реально оно стоит условно 145-160 рублей, но пенсионера вынуждают приобрести его за большие суммы денег, что также является схемой мошенничества", - отметил он.