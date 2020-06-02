В Токио открыли для публики сады императорского дворца

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Сады императорского дворца в центре Токио, доступ к которым был закрыт в начале марта из-за ситуации с распространением коронавируса, во вторник вновь стали доступны для посещения. Об этом сообщило управление делами японского императорского двора.

Сады были полностью закрыты для посещения в начале марта из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. В качестве мер противодействия коронавирусу на входе в сады были установлены антисептики для рук, а посетителей призывают выдерживать дистанцию в несколько метров друг от друга. В это время года сады императорского дворца обычно пользуются особой популярностью, так как на их территории расцветают более 80 разновидностей ирисов.

По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, составляет 17 661 человек, 911 человек умерли. Всего в стране выздоровели порядка 15 тыс. человек, 116 остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. По всей территории Японии на прошлой неделе был отменен режим чрезвычайной ситуации. В то же время местные власти признают неизбежность второй волны распространения коронавируса и призывают местных жителей сделать все необходимое для того, чтобы ее масштабы стали незначительными.