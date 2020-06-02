В России провели более 11 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские специалисты провели уже более 11 млн тестов на коронавирус, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 11,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 228 тыс. тестов.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 10 млн, Роспотребнадзор сообщил 29 мая.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 304 тыс. человек.