Число выздоровевших после коронавируса пациентов в Подмосковье превысило 8,8 тыс.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Еще 324 человека вылечились после коронавируса в Подмосковье, общее число выздоровевших достигло 8 809. Об этом во вторник сообщается в телеграм-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Московской области еще 324 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 8 809 человек", - говорится в сообщении.

С 13 марта в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом ввели режим повышенной готовности, а с вечера 29 марта - всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидситуации.

С 29 мая снятие мер продолжилось. В частности, открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. метров с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты независимо от площади. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг, граждан будут пускать на кладбища. С 3 июня планируется открыть парикмахерские. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.

Всего в Московской области зафиксировано 39 723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 473 заболевших.

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