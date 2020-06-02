Совфед одобрил закон о праве кабмина устанавливать особые правила ГИА в 2020 году

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил правительственный закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого дает правительству право в 2020 году устанавливать особые правила проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), а также вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Документ разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, говорится в пояснительной записке.

В частности, правительство будет вправе признать результаты промежуточной аттестации в качестве результатов ГИА для обучающихся по программам основного общего (9 классов) и среднего общего образования (11 классов). Результаты промежуточной аттестации также могут стать основанием для выдачи аттестатов. Кроме того, кабмин сможет устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных бюджетных мест для абитуриентов в рамках обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.