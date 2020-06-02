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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов заразился коронавирусом

Он переносит болезнь в легкой форме

НАЛЬЧИК, 2 июня. /ТАСС/. Мэр столицы Кабардино-Балкарии города Нальчика Таймураз Ахохов заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Instagram администрации города.

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"Вынуждены сообщить, что заражение коронавирусной инфекцией не обошло стороной и главу местной администрации городского округа Нальчик Таймураза Ахохова. После выявления заражения у лиц, контактировавших с Таймуразом Борисовичем, было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании. К сожалению, в ходе повторного обследования тесты дали положительный результат", - говорится в сообщении.

Отмечено, что мэр переносит болезнь в легкой форме, находится в изоляции и соблюдает все рекомендации врачей. "Местная администрация продолжает работу в штатном режиме, благодаря своевременной самоизоляции и выявлению заболевания новых заражений удалось избежать", - подчеркивается в сообщении.

По данным оперштаба, в Кабардино-Балкарии по состоянию на 2 июня зарегистрировано 2 978 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 75 за сутки). Выздоровели 1 272 пациента (плюс 77 за сутки), дома под медицинским наблюдением остаются 1 873 человека, которые контактировали с заразившимися людьми, в госпиталях находятся 847 человек, 50 - в реанимации, умерли 23 человека. В регионе проведено 46 821 исследование путем тестирования (плюс 1 358 за сутки).

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РоссияКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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