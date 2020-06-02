Семья убитой в Крыму шестилетней девочки не наблюдалась органами опеки

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Органы опеки Крыма не следили за семьей шестилетней девочки, по подозрению в убийстве которой задержан приятель отца. Об этом во вторник сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Клюева.

"Мы проверку не будем проводить, потому что семья не состояла в списках семей, которые находятся в какой-то неблагополучной ситуации, не находилась под наблюдением. Обычная семья, говорят органы опеки", - сказала Клюева.

Шестилетняя девочка пропала 31 мая после того, как отец взял ее на рыбалку. На следующий день ее тело обнаружили в Северо-Крымском канале. По данным Следственного комитета, отец после распития алкоголя с друзьями на берегу канала отпустил дочку со своим приятелем, который вызвался проводить ее домой. По пути 39-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении девочки, затем столкнул ее в воду. Отца девочки задержали по подозрению в оставлении в опасности, а его приятеля - по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве.