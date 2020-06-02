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Новый железнодорожный мост под Мурманском планируют открыть до конца июня

По словам главы региона Андрея Чибиса, проектировщики уже приступили к работам

МУРМАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Проектировщики приступили к проектированию решения ускоренной прокладки новой железнодорожной ветки в Мурманской области после обрушения моста. Планируется, что новый мост запустят до конца июня, сообщил во вторник глава региона Андрей Чибис в эфире "Россия 24".

"Проектировщики приступили к проектированию нового моста над рекой Колой и решению восстановления железнодорожного сообщения путем альтернативной ветки, ускоренной прокладки того участка железной дороги, который мы должны были завершить до конца текущего года. Задача - сделать ее в течение июня", - сказал Чибис.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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