Новый железнодорожный мост под Мурманском планируют открыть до конца июня

МУРМАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Проектировщики приступили к проектированию решения ускоренной прокладки новой железнодорожной ветки в Мурманской области после обрушения моста. Планируется, что новый мост запустят до конца июня, сообщил во вторник глава региона Андрей Чибис в эфире "Россия 24".

"Проектировщики приступили к проектированию нового моста над рекой Колой и решению восстановления железнодорожного сообщения путем альтернативной ветки, ускоренной прокладки того участка железной дороги, который мы должны были завершить до конца текущего года. Задача - сделать ее в течение июня", - сказал Чибис.