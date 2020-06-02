Выходной 1 июля не будут компенсировать дополнительным рабочим днем

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Выходной, который, как ожидается, будет объявлен в день общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ 1 июля, не станут компенсировать за счет дополнительного рабочего дня в следующем году. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны Павел Крашенинников.

"Нет, конечно, этого точно не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, отметив, что это прописано в законе о поправке. "Сегодня у меня почему-то несколько раз спрашивали - а если кто-то раньше проголосовал, то у него выходного не будет? Нет, этот выходной для всех: для тех, кто раньше проголосовал, кто пойдет голосовать и даже для тех, кто не пойдет голосовать", - пояснил Крашенинников, возглавляющий комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Депутат заметил, что в случае поддержки населением поправок к конституции они вступят в силу после президентского указа об их официальной публикации. "Там есть основная часть - нормы прямого действия. Но также есть нормы, которые связаны с федеральными законам, они (законопроекты - прим. ТАСС) готовятся", - добавил депутат.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Предложение назначить голосование на эту дату глава государства поддержал на совещании с руководством ЦИК и сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок в основной закон. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что день голосования по поправкам к конституции 1 июля может быть объявлен нерабочим.