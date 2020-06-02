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Путин: властям РФ и медикам удается действовать результативно в борьбе с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июня. /ТАСС/. Властям России и медикам удается действовать результативно в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о плане восстановления экономики РФ.

"Динамика изменений в мире нарастает, чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверено и результативно. Кстати говоря, в борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так, за что, конечно, слова особой признательности нашим медикам. Ну и должен отметить, правительство действовало своевременно", - заявил глава государства. 

' ТАСС/Ruptly'

 

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