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Голосование по поправкам в конституцию

Как будет выглядеть участок для голосования по изменениям в Конституции РФ

В частности, потоки входящих на участок и покидающих его будут разведены, число голосующих не должно превышать 8-12 человек в час
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Описание
© Иван Ухин/ТАСС
© Иван Ухин/ТАСС
© Иван Ухин/ТАСС

ЦИК России рассказал о порядке проведения голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Так, число голосующих на участке не должно превышать 8-12 человек в час. Кроме того, будут полностью разведены потоки входящих на участок и покидающих его, кабинки для голосования будут для сохранения тайны волеизъявления размещены возле стен.

Члены избирательных комиссий будут проверять паспорта избирателей на расстоянии и не касаясь их руками. 

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уточнила, что подача заявок на голосование по месту пребывания через МФЦ, территориальные избиркомы и портал госуслуг будет осуществляться с 5 июня, с 16 июня она станет возможна через участковые избиркомы.

1 июня президент России Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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