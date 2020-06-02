Как будет выглядеть участок для голосования по изменениям в Конституции РФ

ЦИК России рассказал о порядке проведения голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Так, число голосующих на участке не должно превышать 8-12 человек в час. Кроме того, будут полностью разведены потоки входящих на участок и покидающих его, кабинки для голосования будут для сохранения тайны волеизъявления размещены возле стен.

Члены избирательных комиссий будут проверять паспорта избирателей на расстоянии и не касаясь их руками.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уточнила, что подача заявок на голосование по месту пребывания через МФЦ, территориальные избиркомы и портал госуслуг будет осуществляться с 5 июня, с 16 июня она станет возможна через участковые избиркомы.

1 июня президент России Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.