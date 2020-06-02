Следы коронавируса обнаружили в сточных водах двух финских городов

"В Хельсинки и Турку РНК коронавируса были найдены в сточных водах. С другой стороны, в образцах, собранных в Тампере, Куопио и Оулу, признаков наличия вируса обнаружено не было", - говорится в сообщении. Проанализированные пробы сточных вод собирались в течение 24 часов 24-25 мая. По мнению специалистов, полученные результаты могут быть полезны среди других мер при возможном возникновении второй волны пандемии.

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июня. /ТАСС/. Следы коронавируса обнаружены в сточных водах крупных финских городов Хельсинки и Турку. Об этом сообщил во вторник финский Национальный институт здравоохранения и социального развития со ссылкой на первые результаты начатого в апреле исследования.

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"Согласно результатам изучения проб, эпидемиологическая ситуация успокаивается, пробы подтверждают данные, получаемые в ходе тестирования на вирус", - сообщила ученый института Тарья Питкянен. Пробы вод собираются почти в 30 городах, в наиболее крупных населенных пунктах - Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу - это происходит каждую неделю.

Количество инфицированных коронавирусом в Финляндии достигло во вторник 6 887, увеличившись за сутки лишь на 2. С начала пандемии в стране зафиксировано 318 летальных исходов. На прошлой неделе институт сообщил, что замедление темпов пандемии в стране продолжается, она идет на спад.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях.

В Финляндии до конца мая сохранялся запрет собираться группами более 10 человек, но с 1 июня это число увеличили до 50 человек. Крупные общественные мероприятия с участием более 500 человек будут запрещены до конца июля. С июня начали открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны, бассейны, стало возможным проведение спортивных соревнований.