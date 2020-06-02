Перенесшие коронавирус в средне-тяжелой форме вырабатывают антитела лучше других пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Самое большое количество антител от новой коронавирусной инфекции вырабатывается в организме пациентов, которые перенесли болезнь в средне-тяжелой форме. У тех, кто болел тяжело или легко, антитела практически не появляются, сообщил во вторник заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов.

"Пик защитных, хороших антител приходится на людей, которые болели, выдали клиническую картину коронавирусной инфекции, но болели в средней [степени] тяжести, либо чуть тяжелее, чуть легче, но не жизнеугрожающе. У них наиболее более эффективно [вырабатываются антитела], может, поэтому они хорошо справились с инфекцией, что у них вырабатываются антитела в самом большом титре - количестве", - рассказал Семенов на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, в организме людей, которые перенесли заболевание легко или очень тяжело, либо вообще не образуются антитела, либо их образуется очень мало.

"Введение этих антител больным с коронавирусной инфекцией на ранних стадиях заболевания очень эффективно подавляет вирусовыделение и развитие инфекции. К сожалению, тяжелым больным это уже не помогает, многие надеялись, что это будет помогать критическим больным. Тем, кто только начинает развиваться в плане инфекционного процесса, у кого болезнь только идет на взлет, это эффективно гасит продукцию вируса, убивает его и помогает людям жить", - добавил ученый.

По словам Семенова, в случае с известными коронавирусами антитела действуют в течение какого-то времени, но потом их количество падает до нуля, человек вновь может заразиться. Как долго смогут работать антитела против новой коронавирусной инфекции, пока неизвестно.