После обрушения моста под Мурманском для грузоотправителей открыли горячую линию

ТАСС, 2 июня. Подразделение РЖД - Мурманское агентство фирменного транспортного обслуживания - открыло круглосуточную горячую линию для решения вопросов с перевозкой и получением грузов после обрушения железнодорожного моста в Мурманской области, сообщается во вторник на сайте Октябрьской железной дороги.

"Мурманское агентство фирменного транспортного обслуживания просит грузоотправителей и грузополучателей обращаться по всем вопросам, связанным с отправкой и прибытием грузов, по телефонам +7 (921) 271-07-56; +7 (921) 511-40-41 (звонки принимаются круглосуточно)", - говорится в сообщении.

На линии предлагают решения по доставке и отправлению грузов в условиях сложившейся ситуации с ограничением грузового железнодорожного сообщения в Мурманск. Сроки и метод доставки зависят от характеристики груза.

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился единственный железнодорожный мост, который ведет в Мурманск. Из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор моста, в результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано, в Кольском районе введен режим ЧС. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году.

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Источник в экстренных службах ранее сообщал ТАСС, что из-за ЧП по состоянию на понедельник было остановлено движение 46 грузовых поездов. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка.

По факту ЧП подразделение Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку, Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.