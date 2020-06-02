ЦИК возобновил прием заявок от СМИ на освещение голосования по конституции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник скорректировал порядок аккредитации представителей средств массовой информации для участия в освещении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции и возобновил прием новых заявок.

Постановление о порядке аккредитации СМИ для участия в освещении голосования было принято на заседании ЦИК 20 марта, однако затем его реализация была приостановлена в связи с переносом даты голосования.

"Мы начинали принимать заявки на аккредитацию СМИ и приостановили их рассмотрение. Срок рассмотрения поданных ранее заявок возобновляется, те, которые будут подаваться новые, тоже будут рассматриваться", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, ЦИК скорректировал крайний срок предоставления заявок. Прием заявок от федеральных СМИ теперь будет идти до 20 июня, а от региональных - до 27 июня в избирательные комиссии субъектов.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.