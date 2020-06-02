Эксперт: Петербург преодолел пик эпидемии коронавируса

"Скорее всего, пик первой волны пройден, <…> ситуация не самая плохая. Более или менее ослабления напряженности ситуации я жду к концу лета. Я думаю, что к нормальной жизни, когда у нас собираются люди на "Зенит Арене", гуляет вся Дворцовая [площадь] и Невский [проспект] - наверное, к такой жизни мы вернемся, когда у нас будет достоверное лекарство в руках или достоверная вакцина работающая", - рассказал Семенов на пресс-конференции ТАСС во вторник.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург преодолел пик распространения новой коронавирусной инфекции, менее напряженной ситуация станет к концу лета. При этом о полном возвращении к привычной жизни города можно говорить только после создания вакцины, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов.

Ученый также отметил, что у города есть основания для смягчения режима ограничений, но этот процесс будет происходить поэтапно. В первую очередь, по его словам, будут вводиться наименее рискованные послабления. "Если будет стоять вопрос об открытии кафе, в котором два посадочных места или 222 - понятное дело, что сначала откроют кафе, где два посадочных места, чтобы там встречалось меньше людей", - пояснил Семенов.

По словам ученого, смягчение режима будет проходить под наблюдением экспертов, которые будут делать выводы о том, как отмена ограничений влияет на распространение инфекции.

Ранее городские власти объявили, что с 1 по 14 июня будут смягчать принятые ранее ограничения. В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для людей старше 65 лет носит теперь рекомендательный характер. Использование масок и перчаток на улицах также носит характер рекомендации. Посещение кладбищ разрешено при условии использования средств индивидуальной защиты.

По последним данным, в Петербурге выявили 16 689 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 6 008 человек, умерли 223.