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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп сообщил, что в США разработка вакцины от коронавируса идет быстрее, чем ожидалось

Президент США анонсировал хорошие новости в вопросе борьбы с коронавирусом

ТАСС, 2 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс разработки вакцины от коронавируса нового типа идет быстрее, чем ожидалось изначально.

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"[Работа над] вакцинами продвигается очень хорошо. Точно так же, как и лечение, - написал глава Белого дома во вторник на своей странице в Twitter. - Двигаемся быстрее, чем ожидалось. Хорошие новости впереди (во многих отношениях)!"

18 мая американский президент уже заявлял, что Соединенные Штаты опубликуют важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса.

В начале мая Трамп сообщил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вашингтонская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Одновременно он подчеркнул, что власти не могут гарантировать это.

С начала пандемии COVID-19 заразились более 6,2 млн человек во всем мире, около 370 тыс. умерли.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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