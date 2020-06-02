Более 900 медиков Петербурга получат компенсации за заражение коронавирусом на работе

"Положительные решения по выплатам из городского бюджета комиссионно приняты в отношении 931 медицинского работника, которые заболели на работе COVID-19. В их числе семь погибших", - говорится в сообщении. На выплаты направили 600 млн рублей из резервного фонда города.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Денежные компенсации за заражение коронавирусной инфекцией во время оказания помощи пациентам в Петербурге получат более 930 медиков и членов их семей - родственников умерших врачей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

Согласно постановлению правительства города, медицинские работники, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам, имеют право на единовременную выплату. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге заразились коронавирусом более 3 тысяч медицинских работников, восемь умерли.

Поддержка выздоровевших

Кроме того, в Петербурге начали вручать символические медали вылечившимся от коронавируса, акцию "Я победил COVID-19" запустили во вторник, первые памятные знаки подарили людям, выписанным из Александровской больницы.

"Сегодня вручили медали шести пациентам - это взрослые люди, в основном, пожилые. Медали будут вручаться самым тяжелым пациентам, за которых мы боролись, которые боролись вместе с нами - это будет такой временной нашей традицией", - рассказали ТАСС в пресс-службе медучреждения.

Александровская больница - многопрофильный стационар, один из крупнейших в Северо-Западном регионе. Сейчас учреждение перепрофилировано для оказания помощи пациентам с коронавирусом, и в нем проходят лечение 800 человек. Акцию инициировал Общероссийский народный фронт. Активисты также приглашают присоединиться к акции другие стационары города и регионы. Ранее супружеская пара из Санкт-Петербурга, которая выздоровела после заражения коронавирусом, организовала акцию "Я уже здоров" и выпустила одноименные значки для выздоравливающих пациентов.

Ситуация с коронавирусом

По последним данным, в Петербурге выявили 16 689 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 6 008 человек, умерли 223.