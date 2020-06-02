Эксперты: крупные отели смогут выполнить рекомендации Роспотребнадзора

Легче всего выполнить новые требования будет крупным отелям Юга России, которые начали вводить дополнительные меры еще зимой, до пандемии. Затраты для них будут минимальными.

В понедельник Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для гостиниц, хостелов и баз отдыха. В частности, ведомство рекомендовало местам проживания заселять в один номер одного человека или семью, минимизировать использование декоративных подушек и покрывал, а уборку с дезинфекцией всех поверхностей в номере проводить раз в день в течение всего срока проживания. Перед началом работы гостиницы должна быть проведена генеральная уборка с дезинфекцией и очисткой систем вентиляции и кондиционеров. В дальнейшем профилактическую дезинфекцию необходимо проводить на постоянной основе.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Крупные отели и гостиничные комплексы Юга России в целом смогут выполнить новые рекомендации Роспотребнадзора, связанные с мерами профилактики и предотвращения коронавируса, поскольку многие из них начали готовиться к ним еще зимой. Со сложностями столкнутся небольшие средства размещения, для которых выполнение ряда требований финансово затратно или не позволяет работать с минимальными издержками, сообщили ТАСС опрошенные представители отрасли.

"Технически мы уже готовы к открытию, в соответствии со всеми обновлениями рекомендаций Роспотребнадзора. Дополнительных затрат сейчас действительно не избежать, но куда важнее не допустить возможность распространения инфекции на территории отеля. Более того, данные меры <...> были реализованы на территории курорта еще в феврале", - сообщил ТАСС генеральный менеджер крымского отеля Mriya Resort&Spa Самвел Саруханян. Ожидается, что в Крыму отели смогут открыться для жителей полуострова с 15 июня.

В Краснодарском крае, который является одним из основных туристических регионов России, отели также ждут разрешения на начало деятельности. Генеральный управляющий "Кемпински Гранд Отель Геленджик" Андраш Биро сообщил ТАСС, что меры, аналогичные тем, которые рекомендует Роспотребнадзор, были введены еще в феврале.

"Требования выпустили только сейчас, но большинство из этих мер мы внедрили еще в начале марта: тогда начали измерять температуру всех сотрудников на входе в отель, спустя некоторое время ввели бесконтактное измерение температуры и для гостей. Глядя на <...> наших коллег с Китая, мы уже понимали, чем это может обернуться, и предвидели, что Россию это также затронет в том или ином ключе. Сейчас мы готовы к открытию на 100%", - сказал Биро.

В другом крупном курортном проекте Miracleon в Анапе отмечают, что безопасность гостей для отелей должна быть на первом месте. Инвестор проекта Валерий Димоев рассказал, что отель в данный момент дорабатывает меры безопасности и выразил надежду, что отель сможет принять гостей уже с 15 июня, решение - за краевыми властями.

Увеличение расходов

Однако, указывают эксперты, новые требования серьезно ударят по экономике небольших отелей. "Здесь уже сами руководители объектов будут смотреть, насколько это возможно выполнить, насколько финансово обременительно, и есть ли смысл им работать в случае выполнения этого всего", - рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк, отметив, что недорогие гостиницы на окраинах курортных поселков, возможно, не будут работать, поскольку им, например, невыгодно селить по одному человеку в номер.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма, владелица гостиницы в Севастополе Наталья Стамбульникова уверена, что для маленьких объектов размещения нужны дополнительные меры поддержки - компенсации за приобретение оборудования, необходимого по требованиям Роспотребнадзора. "Давайте смотреть: если выручка в целом за сезон 10 млн рублей, то около 40% идет на зарплаты персонала, 30% - на аренду, оставшаяся сумма - на оплату коммунальных услуг (за год где-то 1 млн рублей), ремонт, замену текстиля и прочее. Лично у меня потери за этот сезон уже 400 тысяч рублей, а мне только оборудования нужно купить на 350 тысяч", - привела пример Стамбульникова.

Она добавила, что особые требования стоило бы предусмотреть для специфических объектов проживания - например, для хостелов, где в комнатах проживает сразу несколько человек. Индивидуальный предприниматель Наталья Кириченко, владелица расположенного примерно в 1 км от моря в Судаке хостела, рассказала ТАСС, что подготовки к сезону не ведет, поскольку не сможет обеспечить санитарную безопасность гостей общих комнат в период пандемии коронавируса, как и многие владельцы гостиничного бизнеса.

"Такие требования просто невыполнимы. Требования соблюдать дистанцию, дезинфицировать помещения и обеспечить индивидуальный санузел в хостеле выполнить нельзя", - считает Кириченко.

Президент ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина отметила, что, хоть меры и приносят крупные финансовые затраты, другого выхода - нет. Сезон нужно провести, чтобы "заработать на зиму". "Отели маленькие - <...> частный бизнес, чаще всего, семейный бизнес. Вот этот бизнес, вот эти виды гостевых домов пострадают больше всего, потому что люди уже без денег, сейчас траты на исполнение всех рекомендаций очень большие. Но другого выхода у нас нет, надо обезопасить и себя, и гостей, потому что, если будет еще одна крупная вспышка коронавируса, то нас, все отели, закроют совсем до конца года", - сказала Нетягина.

Кинотеатр и загар на дистанции

Некоторые отели в этом году введут новые виды отдыха, которые позволят минимизировать контакты отдыхающих. "Дополнительно уже сейчас готовятся аэрарии (площадки для принятия "воздушных ванн"), мы получили разрешение от Роспотребнадзора для того, чтобы в рамках социального дистанцирования можно было размещать гостей на загар, потому что пляжи пока закрыты. Также мы запускаем летний кинотеатр с мерами социального дистанцирования", - рассказала ТАСС коммерческий директор отеля "Бархатные сезоны" в Сочи Инна Рындина.

Как рассказала ТАСС генеральный управляющий отеля "Ривьера санрайз" в Алуште Екатерина Еременко, сейчас крымские отельеры думают над тем, как адаптировать свой продукт под новые условия: ожидается, что появятся бассейны с подогревом, упор будет сделан на оздоровление семей с детьми, чтобы гости могли отдохнуть на Крымском побережье во второй половине года, когда ожидается наибольший наплыв отдыхающих.

При этом эксперт межрегиональной Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов отметил, что в этом сезоне наиболее актуальным будет отдых, направленный на оздоровление, гостям предложат различные "антистресс-программы" и специальные программы для старшего поколения.