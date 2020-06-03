Штраф в 6,7 млн рублей грозит стройкомпании на Сахалине за неполученные товары из Китая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Сахалинские таможенники выявили в деятельности одной из строительных компаний нарушение валютного законодательства при переводе 6,7 млн рублей в Китай за неполученные товары. Теперь компании грозит штраф на такую же сумму, сообщается в среду в релизе пресс-службы таможни Сахалинской области

"Сахалинская строительная компания заключила контракт с китайской фирмой на поставку стройматериалов, хозяйственных товаров и товаров народного потребления стоимостью более $100 тыс. или около 6,7 млн рублей. Проведенная сахалинской таможней проверка показала, что товар поставлен не был, в то время как денежные средства на счет поставщика заказчик перевел. В отношении компании и ее руководителя таможня возбудила административные дела по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ ("Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ товары")", - говорится в распространенном сообщении.

Пресс-служба таможни уточняет, что на организацию может быть наложен штраф в размере суммы невозвращенных денежных средств.

Всего за пять месяцев 2020 года таможня Сахалинской области завершила 29 проверок соблюдения актов валютного законодательства и выявила 37 нарушений. Составлено 66 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено штрафов на сумму 3,5 млн рублей.