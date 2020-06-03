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Штраф в 6,7 млн рублей грозит стройкомпании на Сахалине за неполученные товары из Китая

Проведенная региональной таможней проверка показала, что товар поставлен не был, при этом денежные средства на счет поставщика заказчик перевел

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Сахалинские таможенники выявили в деятельности одной из строительных компаний нарушение валютного законодательства при переводе 6,7 млн рублей в Китай за неполученные товары. Теперь компании грозит штраф на такую же сумму, сообщается в среду в релизе пресс-службы таможни Сахалинской области

"Сахалинская строительная компания заключила контракт с китайской фирмой на поставку стройматериалов, хозяйственных товаров и товаров народного потребления стоимостью более $100 тыс. или около 6,7 млн рублей. Проведенная сахалинской таможней проверка показала, что товар поставлен не был, в то время как денежные средства на счет поставщика заказчик перевел. В отношении компании и ее руководителя таможня возбудила административные дела по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ ("Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ товары")", - говорится в распространенном сообщении.

Пресс-служба таможни уточняет, что на организацию может быть наложен штраф в размере суммы невозвращенных денежных средств.

Всего за пять месяцев 2020 года таможня Сахалинской области завершила 29 проверок соблюдения актов валютного законодательства и выявила 37 нарушений. Составлено 66 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено штрафов на сумму 3,5 млн рублей.

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РоссияСахалинская область
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