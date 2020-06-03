Колокольцев наградил медалью полицейского из Приморья, спасшего девушку от наезда машины

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ДПС из Владивостока, который пострадал, спасая девушку от наезда автомобиля, сообщается в среду на сайте управления МВД по Приморскому краю.

"За проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека инспектор ДПС ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку младший сержант полиции Андрей Вакуленко награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения"", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД Ирины Волк.

12 мая, когда сотрудники ДПС оформляли ДТП, к участникам аварии стал приближаться еще один автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. В результате столкновения машина вылетела на тротуар, где находилась 18-летняя девушка. Младший сержант полиции успел оттолкнуть ее в сторону, но сам попал под колеса автомобиля.

Полицейский был доставлен в Приморскую краевую клиническую больницу №1. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.