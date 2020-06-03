Мэра Охинского района Сергей Гусева на Сахалине повторно лишили права на охоту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Охинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении главы городского округа Сергея Гусева и вынес наказание в виде лишения права на охоту сроком на восемь месяцев. Об этом в среду сообщили ТАСС в суде.

"Суд приговорил Гусева к восьми месяцам лишения права на охоту", - сообщил собеседник агентства.

В середине мая инспекторы лесничества на Сахалине во время проведения рейда в районе залива Байкал на территории Охинского городского округа поймали на охоте на уток мэра муниципалитета Сергея Гусева с напарником. В результате осмотра их лодки было обнаружено 12 гусей и 45 уток. Глава района имел право на охоту, но объем его добычи превышал установленный лимит. Кроме того, среди найденных в лодке 45 уток было 19 самок, отстрел которых запрещен.

Ранее в пресс-службе правительства Сахалинской области журналистам сообщали, что губернатор региона Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий Гусева в связи с утратой доверия.

В 2017 году Сергей Гусев уже привлекался к административной ответственности. Тогда он также был лишен права осуществлять охоту. В этом году охотничий билет ему был возвращен.