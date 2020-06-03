В Татарстане подрядчик начал строительство мусорозавода после экологической экспертизы

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Компания "РТ-Инвест" определила в качестве подрядчика по строительству завода по термическому обезвреживанию отходов под Казанью стоимостью 25 млрд рублей предприятие "Татнефтепроводстрой". Уже начато возведение объекта после получения положительного заключения независимых международных экспертов, сообщила в среду журналистам пресс-служба "РТ-Инвест".

"Генеральный подрядчик завода определен. На сегодняшний день уже получено разрешение на строительство. К работам мы приступили после получения положительного заключения независимых международных экспертов, исполнив требование президента республики", - говорится в релизе.

Наряду с зарубежными компаниями были рассмотрены предприятия строительного комплекса Республики Татарстан. Подрядчиком стало ОАО "Татнефтепроводстрой", уточнили в компании. Ежедневно на завод будет поступать в среднем по году чуть более 1500 тонн отходов в сутки. С целью снижения трафика транспорта региональным оператором прорабатываются варианты использования автопоездов.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана получили положительное заключение по итогам предварительной международной экспертизы проекта завода по термическому обезвреживанию отходов, который планируется построить в Зеленодольском муниципальном районе.

В России реализуется проект по строительству пяти мусоросжигательных заводов (четыре в Подмосковье и один в Татарстане) компанией "РТ-Инвест" (входит в структуру "Ростеха"). Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.