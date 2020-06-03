В Ярославле выписали из больницы депутата Госдумы Грешневикова

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия", глава Ярославского регионального отделения партии Анатолий Грешневиков выписан из больницы и находится дома.

"Вчера вечером меня выписали, спасибо за беспокойство. Сейчас я нахожусь дома. Я еще на больничном, но чувствую себя хорошо", - сказал Грешневиков ТАСС в среду. Он уточнил, что сейчас находится в поселке Борисоглебский Ярославской области.

28 мая секретарь бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Анатолий Каширин сообщил о госпитализации Грешневикова в Ярославскую областную больницу, не уточнив диагноза.

Ранее местные СМИ сообщали, что Грешневиков перенес инфаркт.

Анатолий Грешневиков в 2016 году был избран депутатом Госдумы седьмого созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу №195. С 1993 года неоднократно избирался депутатом Госдумы.