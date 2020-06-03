Германия отменит ограничения на путешествия в 29 стран Европы с 15 июня

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. Германия с 15 июня отменит предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы, которое было вынесено в марте из-за пандемии. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы сегодня приняли решение отменить с 15 июня предостережения на поездки в страны ЕС, ассоциированные с Шенгенской зоной государства и Великобританию и заменить их отдельными рекомендациями", - сказал он. Маас уточнил, что "Испания и Норвегия, скорее всего, разрешат осуществлять туристические поездки немного позже", поэтому отмена предостережений на выезд в эти страны будет зависеть от дальнейших действий местных властей.

Одновременно министр подчеркнул, что пандемия еще не миновала, поэтому "необходимо не допустить того, чтобы возобновление туризма привело ко второй волне [распространения коронавируса] где бы то ни было". Что касается поездок в третьи страны, то Маас отметил, что отмена предостережений "будет зависеть от ситуации на месте". "Должно быть ясно, что этим летом не будет акций по вывозу граждан, особенно для отдыхающих, помещенных на карантин", - предостерег министр.

Помимо 26 стран Европейского союза предостережения будут сняты 15 июня для Великобритании, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. С 16 мая уже отменен контроль на границах ФРГ с Люксембургом и Данией. Смягчен режим на границах с Францией, Швейцарией и Австрией.

Предупреждение на путешествие в ту или иную страну власти ФРГ выносят в том случае, если сочтут, что обстановка там угрожает немецким гражданам. Отмена этого предупреждения в данном случае будет сопровождаться возобновлением регулярных перелетов - это значит, что появится возможность для свободных туристических поездок.