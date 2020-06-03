Прокуратура проверит обоснованность привлечения к ответственности двух больниц Петербурга

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку обоснованности привлечения к ответственности двух больниц Санкт-Петербурга и необеспеченности их средствами индивидуальной защиты. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация о привлечении к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований медицинских учреждений Санкт-Петербурга - городской больницы №14 и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

"Генпрокуратурой России прокуратуре Санкт-Петербурга поручено оценить правомерность проверочных мероприятий должностных лиц территориальных подразделений Роспотребнадзора и действий органов здравоохранения по вопросам обеспечения медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты. Кроме того, будет проверена обоснованность привлечения медицинских учреждений к административной ответственности", - сообщили в Генпрокуратуре. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений. Проведение поверки находится на контроле Генпрокуратуры.

Ранее Кировский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тыс. рублей городскую больницу №14 после проверки Роспотребнадзора по статье 6.3 КоАП о нарушении санитарных норм. Суд установил, что в больнице выявлены нарушения, в частности, медперсонал не установил, с кем контактировали зараженные коронавирусом пациенты. Представитель больницы просил производство по делу прекратить, ссылаясь на сложное материальное положение медучреждения, однако суд назначил штраф, который вдвое ниже минимального - по данной статье для юридических лиц он составляет 200 тыс. рублей.

В НИИ имени Джанелидзе произошло массовое заражение сотрудников коронавирусом - в течение апреля там заразились 111 человек. В конце мая Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал НИИ на 100 тыс. по той же статье КоАП. На суде было установлено, что персонал больницы неправильно носил или не носил вовсе средства индивидуальной защиты (СИЗ), пациенты и персонал пользовались одной столовой, а в учреждении не было месячного запаса СИЗ.

Также в мае сообщалось о третьей оштрафованной больнице - к ответственности суд привлек Городскую больницу №15 и назначил штраф в 100 тыс. рублей. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что в медучреждении продолжает работать отделение гемодиализа, хотя больницу перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом. Представитель больницы также просил на суде не штрафовать учреждение, отметив, что отделение работало, так как пациенты остро нуждались в данной процедуре.