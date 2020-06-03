Смертность в Испании за год выросла на 24%

МАДРИД, 3 июня. /ТАСС/. Смертность в Испании за первые пять месяцев текущего года выросла более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, как говорится в опубликованном в среду сообщении Национального института статистики королевства, определить влияние пандемии коронавируса на этот показатель точно нельзя.

"Учитывая, что данные отражают смертность без указания причин, нельзя точно определить влияние пандемии COVID-19, но наблюдается значительное увеличение числа смертей в Испании", - говорится в пресс-релизе. Так, с 1 января по 24 мая было зафиксировано 225 930 смертей, что на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом только с 30 марта по 5 апреля в Испании умерли 20 575 человек, что на 154,6% больше, чем за эту же неделю в прошлом году.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено почти 240 тыс. случаев заражения. Официально власти информировали о 27 127 умерших из-за коронавируса. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.