Два чиновника Минприроды оштрафованы за волокиту с обращениями граждан

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Два чиновника Министерства природных ресурсов привлечены к административной ответственности и оштрафованы за нарушения при рассмотрении обращений граждан. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральной прокуратурой в отношении замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере отходов производства и потребления, а также в отношении исполняющего обязанности директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП ("Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан")", - сообщили в ведомстве. Постановлениями мирового судьи они привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Поводом для привлечения к ответственности чиновников Минприроды стали три жалобы, поступившие в Генпрокуратуру. В рамках рассмотрения этих жалоб было установлено, что "должностными лицами Минприроды ненадлежащим образом рассматривались их заявления по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, инвентаризации объектов накопленного экологического вреда на озере Байкал и соблюдения режима охранной зоны особо охраняемой природной территории - национального парка "Лосиный остров". Заявления граждан рассмотрены в Минприроды России со значительными нарушениями установленных законодательством сроков, что привело к существенному затягиванию реализации гражданами своих законных прав.