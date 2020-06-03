Власти Вологодской области готовы перейти ко второму этапу снятия ограничений с 8 июня

"Коэффициент распространения инфекции пятый день подряд держится на уровне 0,6. По этому показателю мы занимаем первое место в РФ <…> Если выдержим эту динамику, и в ближайшие несколько дней, с четверга по воскресенье, коэффициент будет меньше 0,8, то с понедельника я готов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора рассмотреть снятие ограничений второго этапа", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

ВОЛОГДА, 3 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области пятый день составляет менее 0,8. При сохранении этой ситуации власти готовы рассмотреть возможность перехода ко второму этапу снятия ограничений с предстоящего понедельника, 8 июня, сообщил в среду губернатор области Олег Кувшинников.

Глава региона поручил органам местного самоуправления подготовить список предприятий и организаций, которые могут приступить к работе с 8 июня, на втором этапе снятия ограничений.

По словам губернатора, на 3 июня область находится на 67 месте среди регионов РФ по числу заразившихся коронавирусом, всего инфицированных 998, прирост за сутки составил 19 случаев, но "прирост стабилизировался, в том числе благодаря жесткой локализации очагов в медучреждениях и на промышленных площадках". "Выздоровели 439 человек, летальные исходы - 11, основной возраст погибших составляет 65 лет и старше. Сейчас 144 человека на госпитализации, из них 14 "тяжелых", пять на ИВЛ, шесть - на кислородотерапии, 79% пациентов в средней степени тяжести. Проведено почти 160 тыс. исследований, протестировано более 40 тыс. человек. По всем параметрам - коэффициенту распространения, свободному коечному фонду и объему тестирования - мы находимся в "зеленой зоне", - сказал Кувшинников.

Переход на второй этап предусматривает работу предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 800 кв. метров торгового зала, запуск иных форматов торговли, а также открытие образовательных учреждений.