Красноярский губернатор оценил сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске осложняется труднодоступностью местности и может занять больше двух недель, о которых сообщалось ранее. Об этом на совещании под председательством президента России в среду сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

"Ликвидация последствий ЧС в короткий срок, а именно в 14 дней, является делом достаточно проблематичным. Главная проблема возникает с утилизацией нефтепродуктов, которые откачиваются помпами из акватории реки (Амбарная). Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы, порядка 20 км бездорожья. Сама река не является судоходной", - пояснил Усс.

По его словам, также в регионе отсутствует опыт утилизации такого количества топлива, в частности, посредством сжигания. "Так что прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу", - добавил Усс.

В настоящее время к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте разлива произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.