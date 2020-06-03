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75-летие Победы

Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве

Для участия в параде Победы приглашены 19 армий мира

БАКУ, 3 июня. /ТАСС/. Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны страны.

"Парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве", - говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, на параде азербайджанские военнослужащие пройдут торжественным маршем с оружием, произведенным в Азербайджане.

Сообщается также, что на церемонии в качестве гостей будет присутствовать делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что руководимое им ведомство пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира.

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АзербайджанРоссия75-летие Победы
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