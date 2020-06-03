Международный аэропорт Сочи вернулся к круглосуточному режиму работы

СОЧИ, 3 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи возобновил штатный круглосуточный режим работы. При этом почти половина запланированных на июнь авиарейсов отменены, сообщили в пресс-службе аэропорта в среду.

В апреле аэропорт Сочи перешел на сокращенный режим работы. Все авиарейсы принимались в течение дня с 10:00 до 19:00, в остальное время терминал был закрыт для посещений.

"Время работы терминала (в настоящее время) не ограничено определенным режимом и зависит от выполняемых рейсов. Таким образом, аэропорт осуществляет обслуживание прибывающих и регистрацию вылетающих пассажиров без ограничений в соответствии с решениями авиакомпаний. По данным на 1 июня 2020 года, общее количество отмененных рейсов от ранее заявленных рейсов всех авиакомпаний в июне текущего года составило 45%", - сообщили в пресс-службе.

Решение по количеству осуществляемых рейсов авиакомпании принимают самостоятельно исходя из фактической загрузки, говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в июне этого года с учетом уже выполненных запланировано 2 067 рейсов. В прошлом году в аналогичный период было выполнено 2 696 рейсов.

Регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют 40 авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта включает 60 внутренних и зарубежных направлений. По итогам 2019 года пассажиропоток Сочинского аэропорта составил около 6,8 млн человек. 31 мая 2019 года после подписания президентом РФ Указа "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством", Международному аэропорту Сочи было присвоено имя летчика-космонавта Виталия Ивановича Севастьянова.