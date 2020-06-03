На Кубани произвели перерасчет медикам, работающим с заразившимися коронавирусом

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/ Сотрудникам пяти медицинских учреждений в Краснодарском крае, работающим с пациентами с коронавирусом, произвели перерасчет выплат и доначислили недостающие суммы за особые условия работы после вмешательства в ситуацию регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщили журналистам в среду в пресс-службе отделения.

В мае на Кубани было возбуждено первое в РФ уголовное дело о халатности в больнице скорой медицинской помощи в Армавире по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь людям, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Позже следственные органы региона организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц также заявляли о нарушении их прав.