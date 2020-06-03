На Кубани произвели перерасчет медикам, работающим с заразившимися коронавирусом

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/ Сотрудникам пяти медицинских учреждений в Краснодарском крае, работающим с пациентами с коронавирусом, произвели перерасчет выплат и доначислили недостающие суммы за особые условия работы после вмешательства в ситуацию регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщили журналистам в среду в пресс-службе отделения.
В мае на Кубани было возбуждено первое в РФ уголовное дело о халатности в больнице скорой медицинской помощи в Армавире по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь людям, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Позже следственные органы региона организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц также заявляли о нарушении их прав.
"Благодаря активистам Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае работникам пяти медицинских учреждений - Темрюкской центральной районной больницы, Краснодарской городской больницы скорой медицинской помощи, Новокубанской центральной районной больницы, Белоглининской центральной районной больницы и Абинской центральной районной больницы - произвели начисления доплат за особые условия труда в период пандемии в объемах, установленных нормативными документами", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сумма и количество медработников, чьи права оказались нарушены, не уточняется. Отмечается, что нарушения касались задержек сроков начисления доплат. Проблема была решена при взаимодействии активистов регионального отделения ОНФ и вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, курирующей в регионе сферу здравоохранения.