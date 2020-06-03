Постпредство России при ООН запустило онлайн-проект о роли русского языка в мире

ООН, 3 июня. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ООН и русскоязычные аккаунты ООН запустили совместный онлайн-проект, посвященный роли русского языка в мире. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

Инициатива приурочена к Международному дню русского языка, который отмечается 6 июня. В рамках проекта в социальных сетях будут размещаться краткие видеообращения русскоязычных сотрудников всемирной организации. "Они поделятся тем, как русский язык помогает им в работе, своим отношением к нему, его международной роли", - рассказал Стржижовский.

"Цель проекта - показать важнейшее значение русского языка как официального языка ООН и одного из самых распространенных языков в мире, популярного средства межнационального общения, языка великой культуры", - продолжил пресс-секретарь.

Он отметил, что русский язык востребован не только в секретариате ООН и среди дипломатов. "В системе ООН им активно пользуются по всему свету, на всех тематических направлениях, например в миротворческих миссиях, в офисах ооновских учреждений на местах, - обратил внимание Стржижовский. - Русский язык помогает при устройстве на работу ООН, решении служебных задач, установлении профессиональных контактов". "Обо всем этом расскажут участники проекта по случаю нашего общего праздника", - заключил он.

Первое видеообращение записала пуэрториканка, сотрудница Службы устного перевода ООН. "Русский язык открыл для меня шедевры русской литературы и кино. Но самое важное - благодаря знанию русского языка я подружилась с коллегами и людьми из России", - поделилась она.

День русского языка установлен указом президента РФ от 6 июня 2011 года. Дата празднования приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина, считающегося основоположником современного русского литературного языка.