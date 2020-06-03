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Пандемия коронавируса нового типа

У ВОЗ нет информации о лекарствах, значительно снижающих смертность от COVID-19

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан указала, что поиск лекарства является приоритетом для организации

ГААГА, 3 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает информацией о существовании препарата, который бы значительно сокращал смертность пациентов с коронавирусом. Об этом заявила в среду на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

По ее словам, поиск лекарства является приоритетом для организации. "Делается все возможное, проводятся сравнительные клинические испытания, чтобы получить данные как можно скорее, - подчеркнула эксперт. - И ВОЗ всячески приветствует продолжение проведения таких испытаний, чтобы найти лекарство, которое сокращает смертность и тяжелое течение заболевания". Однако на данный момент "нет свидетельств того, что есть препарат, который значительно сокращает смертность пациентов с коронавирусом", сказала Сваминатан.

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Пандемия коронавируса нового типа
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