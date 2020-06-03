Поврежденный ветром госпиталь для больных с коронавирусом в КБР продолжает работу

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Госпиталь, где лечат больных, заразившихся коронавирусом, фасад которого пострадал от шквалистого ветра в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, продолжает работать в штатном режиме. Лечебный процесс не прекращался, сообщается в среду в Instagram Минздрава республики.

"Госпиталь особо опасных инфекций ЦРБ городского округа Прохладный и Прохладненского района продолжает работать в штатном режиме, лечебный процесс продолжается. От шквалистого ветра пострадал фасад здания, разбиты два окна, сейчас делают замеры окон, чтобы восстановить", - говорится в сообщении.

В министерстве создается комиссия для определения ущерба, нанесенного зданию стихией. Ранее в среду региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение о непогоде в Кабардино-Балкарии, которое будет актуально три дня.

"До конца суток 3, 4, 5 июня местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В управлении МЧС сообщили ТАСС, что серьезного урона стихия не нанесла, в столице республики Нальчике был сильный ливень и град со шквалистым ветром, повалено несколько деревьев, повреждены несколько автомобилей. В администрации города также пояснили, что серьезных проблем стихия не принесла, в настоящее время специалисты оценивают ситуацию.