Мурашко заявил, что эпидемический процесс в некоторых регионах остается тяжелым

"Не во всех регионах мы пока можем пойти на это [возвратить клиники, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, к работе в прежнем режиме]. Эпидемиологический процесс все-таки в некоторых регионах страны остается достаточно напряженным, и в том числе федеральные клиники продолжают оказывать помощь этой категории пациентов [с коронавирусом]", - сказал министр.

Он выразил надежду, что жители регионов с высоким уровнем заболеваемости будут соблюдать ограничительные меры в отношении социальной дистанции и ношения масок "для того, чтобы мы быстрее вернулись к нормальному образу жизни, и в том числе - к оказанию медицинской помощи для тех заболеваний, которые мы раньше откладывали".

Восемь клиник Минздрава РФ, ранее перепрофилированные для пациентов с коронавирусом, со среды возвращаются к оказанию плановой помощи, добавил Мурашко. "С сегодняшнего дня мы возвращаем восемь клиник, подведомственных Министерству здравоохранения. Это разного профиля клиники, включая в том числе занимающиеся заболеваниями эндокринной системы, занимающиеся вопросами колопроктологии, кардиологии, травматологии. Восемь клиник, которые активно принимали участие в лечении москвичей, возвращаются к своему привычному режиму, и это будет высокотехнологичная медицинская помощь", - сказал Мурашко.

Он добавил, что соответствующий приказ уже подписан. "Во-первых, сначала нужно подготовиться, потому что после оказания помощи пациентам [с коронавирусом] необходимо провести определенную санитарную обработку, восстановить некоторые архитектурные изменения, которые вносились. Но нельзя забывать, что при необходимости, если это будет вторая волна или потребуется вновь вернуть клиники к работе, мы должны быстро и в незамедлительный срок к этому вернуться", - сказал министр здравоохранения.

20 российских аптечных организаций получили разрешение на продажу лекарств, отпускающихся без рецепта, в дистанционном формате, сообщил также Мурашко. "Сегодня уже 20 аптечных организаций, имеющих опыт работы больше года, и сетевые, имеющие в своем составе не меньше 10 аптек, уже получили разрешение на торговлю, продажу безрецептурных лекарственных препаратов с доставкой непосредственно до самого пациента, в том числе находящегося на самоизоляции", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов 3 апреля. Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%. Ранее президент подчеркивал, что вопрос дистанционного заказа лекарств, которые отпускаются без рецепта, важен для населения, особенно пожилых людей.

Осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом могут аптечные сети, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. При этом компания должна иметь не менее 10 аптек на территории РФ.

Третьи сутки заболевания

Течение коронавирусной инфекции в легкой форме не означает, что осложнения у человека не могут возникнуть. Если у пациента, лечащегося на дому с легкой формой заболевания, которое повлек вирус, возникает ухудшение состояния, на третьи сутки его нужно госпитализировать, заявил министр здравоохранения.