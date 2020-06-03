Около 44% заразившихся коронавирусом выздоровели в Кабардино-Балкарии

"Руководитель управления Роспотребнадзора по КБР Жираслан Пагов в ходе совещания сообщил, что по состоянию на 3 июня в республике зарегистрировано 3 052 подтвержденных случая заражения COVID-19, из них 1 362 человека выздоровело, 25 - погибло. В госпиталях находятся 882 пациента, в реанимациях - 52, на амбулаторном лечении - 605 человек. За последние сутки проведено 1 298 тестирований, за весь период - 48 119, большинство очагов заражения носит внутрисемейный характер, на сегодняшний день летальность в республике составляет 0,76%, выздоровления - 43,8%", - цитирует Пагова пресс-служба.

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Почти 44% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии (КБР) вылечились, количество заболевших превысило три тысячи, заражения носят внутрисемейный характер. Такие данные приводит пресс-служба главы и правительства региона в среду со ссылкой на материалы совещания главы республики Казбека Кокова с главами администраций городов и районов.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 108 населенных пунктах КБР (всего в регионе около 180 населенных пунктов). Наибольшее количество заболевших приходится на городской округ Нальчик - более 1 000 человек. Далее идут Чегемский (389 человек) и Баксанский (369 человек) районы, наименьшее число инфицированных в Эльбрусском районе и городском округе Прохладный.

"Ситуация остается сложной, необходимо взять во внимание рекомендации Роспотребнадзора по КБР и проводить разъяснительную работу с населением через администрации, советы местного самоуправления, депутатский корпус. Каждый в своей семье, коллективе должен говорить о рисках, напоминать в ежедневном режиме, являться примером соблюдения норм безопасности", - призвал глав муниципалитетов Казбек Коков.

Он также считает, что о стабилизации ситуации можно будет говорить не по количеству ежедневно выявляемых случаев, а по снижению показателей госпитализаций, наличию свободных коек в больницах, увеличению выздоровлений. "Мы все хотим перехода к следующему этапу смягчения режима ограничений. Это зависит от каждого жителя республики. Все в наших руках", - добавил Коков.

В Кабардино-Балкарии с 16 мая был объявлен первый этап смягчения режима ограничений. Открыли парикмахерские, возобновили деятельность небольшие непродовольственные магазины. Жителям республики (за исключением лиц старше 65 лет либо имеющих хронические заболевания) разрешаются прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе по два человека, либо с членами семьи, исключая посещение мест массового пребывания. В общественных местах и на транспорте обязательно ношение масок. В горах разрешили проведение спортивных сборов для сборных команд России и регионов страны, а также военных и силовых структур.