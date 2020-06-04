Парламент Чечни призывает власти Дагестана возобновить работу по уточнению границ с 6 июля

ГРОЗНЫЙ, 4 июня. /ТАСС/. Парламент Чечни предлагает руководству Дагестана возобновить работу по установлению административной границы между республиками с 6 июля. Соответствующее обращение на своей странице в Instagram опубликовал председатель законодательного органа Магомед Даудов.

"Парламент Чеченской Республики обращается к главе Республики Дагестан Владимиру Абдуалиевичу Васильеву с предложением возобновить с 6 июля 2020 года работу по координатному описанию местоположения границы между Чеченской Республикой и Республикой Дагестан. Просим полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Яковлевича Чайку и руководителя Росреестра Олега Александровича Скуфинского оказать содействие в решении данного вопроса", - говорится в сообщении.

По словам Даудова, неурегулированность вопроса вокруг административной границы может повлечь за собой негативные последствия. "Бездействие ни коим образом не способствует положительному решению проблемы, а лишь усугубляет ситуацию. Рано или поздно сторонам придется завершить начатую работу, поскольку наличие координатного описания границы предусмотрено действующим законодательством. В связи с этим сторонам необходимо сесть за стол переговоров и окончательно решить вопрос вокруг данной границы. Мы всегда готовы к диалогу", - отметил спикер парламента Чечни.

Даудов отмечает, что граница между республиками в ориентирном и графическом описании уже установлена. "Сторонам необходимо установить координатное описание действующей границы", - добавил он.

История вопроса

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года необходимо завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

В январе 2019 года сообщалось, что Дагестан и Чечня будут устанавливать административные границы, в апреле работа была приостановлена. Причины не назывались. В июне того же года спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов сообщил, что работы отложили до 2020 года.