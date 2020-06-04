Анестезиолог клиники им. Сеченова проконсультировал заразившихся коронавирусом в КБР

НАЛЬЧИК, 4 июня. /ТАСС/. Заведующий отделением анестезиологии Клинического центра им. Сеченова в Москве проконсультировал заразившихся коронавирусом, лечащихся в больницах Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом в четверг сообщается в Instagram Минздрава республики.

"В Нальчике по приглашению ГКБ №2 с рабочим визитом побывал заведующий отделением анестезиологии-реанимации Клинического центра им. Сеченова Виталий Стамов. Он посетил госпитали в ГКБ №1 и ГКБ №2, где проконсультировал пациентов реанимации, дал рекомендации по схемам лечения. Доктор поделился с нальчикскими коллегами опытом ведения пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Стамов "одобрил организацию работы в реанимациях, маршрутизацию потоков пациентов, оснащенность и обеспеченность средствами индивидуальной защиты". По данным ведомства, в больницах республики активно используются возможности телемедицины для проведения консультаций с ведущими специалистами федеральных центров, которые всегда оказывают поддержку региональному здравоохранению. Консультации проводятся по всем реанимационным больным.

В Кабардино-Балкарии в пяти госпиталях, развернутых для лечения заразившихся коронавирусом, имеется 991 койка, в среду местные власти сообщили, что принято решение о введении еще одного.

По состоянию на 3 июня в госпиталях КБР находятся 882 человек, 52 - в реанимации. Всего число заразившихся коронавирусом в республике за сутки увеличилось на 74 и превысило 3 тыс., выздоровело 1 362 человека (плюс 90 за сутки), умерших 25 (плюс двое за сутки). Дома под медицинским наблюдением остаются 2 196 человек, имевших контакты с зараженными людьми.