Военврачи Ставрополья внесли свой опыт борьбы с пандемией в Дагестане в учебную программу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Медики мотострелкового соединения, дислоцированного в Ставропольском крае, используют опыт оказания помощи пациентам с коронавирусом, полученный в Дагестане, для подготовки специалистов военно-медицинской службы. Об этом в четверг рассказали журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Опыт военнослужащих мобильного медицинского госпиталя соединения, полученный в ходе борьбы с инфекцией в Дагестане, позволил наладить системную работу по обучению военнослужащих (как по призыву, так и по контракту) противодействию коронавирусной инфекции в пункте постоянной дислокации в Ставропольском крае", - сообщили в пресс-службе.

По словам начальника медицинской службы мотострелкового соединения Абдулмагомеда Магомедова, в короткие сроки медицинская служба выстроила работу госпиталя по борьбе с вирусными заболеваниями. "Эту эффективность подтвердили гражданские специалисты из Москвы. Опыт, полученный в Дагестане, мы обязательно перенесем в программу подготовки военных медиков уже в текущем летнем периоде обучения", - отметил Магомедов.

В пресс-службе отметили, что мобильный госпиталь мотострелкового соединения имеет самое современное медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови, а также современную лабораторию.

По поручению президента РФ Владимира Путина для оказания помощи населению Дагестана в борьбе с распространением коронавируса военными развернуты в республике два полевых многофункциональных госпиталя, их общая вместимость 200 коек.