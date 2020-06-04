Специалисты рассказали о состоянии спасенного в Приморье тигренка

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Спасенная в Приморском крае девятимесячная тигрица, оставшаяся без матери, начинает проявлять адекватную реакцию на человека, а также стабильно есть и пить воду, сообщает в четверг пресс-служба Центра "Амурской тигр".

В середине мая специалисты департамента охотнадзора Приморья и Центра "Амурский тигр" после двухнедельного наблюдения изъяли из дикой природы девятимесячную тигрицу, оставшуюся без матери в Ольгинском районе края. Зверь был очень истощен, а также почти не реагировал на людей, что для дикого животного плохо.

"У нее уже получились две удачные охоты на кроликов. Также у нее стали проявляться первые признаки вполне адекватной реакции на присутствие человека: когда специалисты приезжают ее покормить, она прячется, затаивается, не сидит "с вилкой и ложкой", а ведет себя как дикое животное", - приводятся в сообщении слова директора межрегиональной общественной организации, также участвующей в спасении тигров, "Центр "Тигр" Виктора Кузьменко.

Как отмечают специалисты, после двух недель реабилитации состояние тигрицы значительно улучшилось .Хищница стала стабильно есть и пить воду, от которой поначалу отказывалась. Оценив состояние здоровья животного как стабильное, специалисты приняли решение о переводе его из карантинного бокса в вольер.

"Охотнадзор Приморского края продолжает работать над выяснением причины появления тигренка-сироты возле населенного пункта. В том числе была частично проверена, наверное, самая резонансная версия, а именно, что юная тигрица могла содержаться у людей. Мы определили места, где потенциально мог содержаться тигренок и совместно с сотрудниками полиции провели их осмотр. Информация не подтвердилась, никаких следов содержания тигренка в этих местах не обнаружено", - цитируется заместитель министра - начальник управления охраны животного мира и ООПТ Приморья Алексей Суровый.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в Международную Красную книгу. В регионах ДФО живут 550-580 особей тигра, это 95% мировой популяции.