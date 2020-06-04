Тест на коронавирус для въезда на Сахалин с 11 июня станет обязательным для всех

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в четверг приняли решение с 11 июня ввести для всех прибывающих в регион требование о наличии медицинской справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе местного правительства.

В правительстве Сахалинской области сообщали, что с 27 мая у всех приезжающих в регион без местной регистрации начали проверять наличие справки, подтверждающей отсутствие инфекции и полученной не ранее трех дней до прилета. На пассажиров с сахалинской пропиской это правило сейчас не распространяется. При этом въезд на острова разрешен только для местных, их ближайших родственников и вахтовиков.

"С 11 июня все прибывающие в островной регион должны будут предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Тест необходимо сдать не ранее трех дней до приезда", - сообщили в пресс-службе. Каждая десятая справка будет проверяться на подлинность.

Также пассажиры в аэропорту и на паромной переправе продолжат сдавать экспресс-тесты на коронавирус еще и сразу после приезда. Продолжает действовать и требование о предъявлении при въезде в область цифрового пропуска, получить его могут работающие там или имеющие близких родственников. Прибывающие на Сахалин отправляются на сутки в обсерваторы. Пассажиры с отрицательными тестами проходят двухнедельный карантин дома при наличии местной прописки. Люди без сахалинской регистрации остаются в обсерваторах на 14 дней. В области работает 22 обсерватора, в основном - в Южно-Сахалинске, для временного содержания граждан приспособили гостиницы, спорткомплексы.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидобстановкой, зарегистрированы 89 зараженных, 60 вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Все заболевшие прибыли на острова с материка.