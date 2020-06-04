Число заразившихся коронавирусом работников "Великолукского мясокомбината" выросло вдвое

ПСКОВ, 4 июня. /ТАСС/. Количество сотрудников "Великолукского мясокомбината" в Псковской области, заразившихся коронавирусом, увеличилось почти вдвое - до 40 человек. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети Instagram .

В минувшую пятницу, 29 мая, в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции главный санитарный врач региона, глава регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук объявил, что число инфицированных на предприятии на тот момент составило 24 человека, случаи выявили в колбасном и транспортном цехах. Великолукский мясокомбинат является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России. Завод входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга, являющегося крупнейшей компанией агропромышленного сектора на Северо-Западе РФ. Холдинг реализует стратегию замкнутого цикла производства: фуражное растениеводство, производство кормов, выращивание и селекция животных, переработка и конечная реализация готового продукта.

"В настоящий момент на предприятии ["Великолукский мясокомбинат"] более 40 выявленных случаев, и работа Роспотребнадзора продолжается. Весь полуторатысячный коллектив колбасного цеха, где выявлен COVID-19, будет протестирован за счет предприятия. Необходимые меры для обеспечения безопасности остальных работников также предприняты", - написал Ведерников.

Ранее генеральный директор ООО "Великолукский мясокомбинат" Руслан Марценкевич сообщал ТАСС, что предприятие не планирует проводить отзыв готовой продукции и работает в прежнем режиме.

По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Псковской области выявлено 1 130 случаев заражения и зафиксировано 10 смертей. Выздоровели 417 человек.