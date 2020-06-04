В Ульяновской области коронавирусом заразились 17 медиков

ТАСС, 4 июня. Очаг коронавируса зафиксировали в больнице в Ульяновской области, где инфекцию подхватили 17 медицинских работников. Одна из причин распространения инфекции - неквалифицированные действия руководства больницы, сообщил в четверг глава региона Сергей Морозов в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram .

"К сожалению, у нас вновь зарегистрирован очаг заболевания в одном из медучреждений области - Новомалыклинской районной больнице, где заразились 17 медицинских работников. Первый анализ показал, что вирус был занесен пациентом. Мы можем констатировать неквалифицированные действия руководства больницы по обеспечению безопасности", - сказал Морозов.

Он уточнил, что по этому факту проведут проверку, чтобы дать оценку действиям муниципальных властей и руководству больницы. В самой больнице ведется дезинфекция.

В Ульяновской области проведено более 66 тыс. тестов. По последним данным, в регионе с начала эпидемии подтверждено 2 870 случаев заболевания коронавирусом.