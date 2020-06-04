Аксенов заявил, что повышения тарифов на газ и электричество в Крыму в этом году не будет

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Тарифы на газ и электроэнергию в Крыму повысят в 2021 году, в этом году они меняться не будут, сообщил на совещании в четверг глава республики Сергей Аксенов.

"Вчера нами было принято решение, согласовано с федеральным центром, что в этом году повышения тарифов на газ и электроэнергию не будет. Выполнение дорожной карты, которая была согласована с правительством, сдвигается на один год", - сказал Аксенов.

ГУП "Крымэнерго" 22 мая 2020 года сообщило, что тарифы на электроэнергию в Республике Крым с 1 июля вырастут для городского населения на 8%, для сельского - на 9%.

Планировалось, что для горожан стоимость одного киловатт-часа при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,31 рубля, от 150 до 800 - 4,15 рубля, при потреблении свыше 800 киловатт - 5,03 рубля. Для жителей села при потреблении до 150 киловатт в месяц тариф составит 3,12 рубля, от 150 до 800 - 3,84, при потреблении свыше 800 киловатт в месяц - 5,03 рубля.

В пресс-службе предприятия ТАСС сообщили, что тарифы были установлены приказом Госкомитета республики по ценам и тарифам. Последнее повышение тарифов на электроэнергию в регионе происходило 1 июля 2019 года.