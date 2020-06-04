В Якутии на борьбу с коронавирусом предусмотрено более 2 млрд рублей

ЯКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей направили в Якутии на мероприятия по борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства финансов.

"На мероприятия по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств федерального и регионального бюджетов предусмотрено более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Из федерального бюджета Якутии направлено более 1,4 млрд рублей, из бюджета региона - более 688 млн рублей. В частности, как отметили в ведомстве, на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам направлено более 1,1 млрд рублей. Средства также выделены на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, средств индивидуальной защиты, тест-систем для лабораторных исследований, на оснащение коечного фонда, содержание обсерваторов, размещение медперсонала в гостиницах и его питания и пр.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме. Полпред также брал на особый контроль мероприятия по нераспространению инфекции на территории Чаяндинского месторождения в Якутии.

В Якутии зарегистрировано 2 308 случаев коронавируса, выздоровели 1 037 человек, умерли 10.