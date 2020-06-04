Опрос: около 11% россиян отметили улучшение отношений в семье за время самоизоляции

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (73%) отметили, что отношения между членами семьи в период самоизоляции не изменились, при этом 11% сказали, что они улучшились. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как показало исследование, только 7% заявили об ухудшении отношений в семье во время самоизоляции, а 9% респондентов не смогли оценить отношения в своей семье в период пандемии.

Россиян в возрасте 45-55 лет можно назвать самыми "устойчивыми" с точки зрения взаимодействия в семье. Более 80% опрошенных данной группы отметили стабильность в отношениях, 10% заявили об их улучшении. При этом среди участников опроса возраста от 25 до 45 лет число тех, у кого отношения не изменились, снижается до 68%.

Среди москвичей на 10% меньше тех, на кого не повлияли условия самоизоляции (63%). 14% жителей столицы отметили улучшение отношений, 11% сказали, что отношения стали более конфликтными, 12% не смогли оценить текущие семейные отношения.

"Мы в очередной раз видим признаки высокой адаптивности россиян. Несмотря на серьезные ограничения, большинство наших соотечественников использовали самоизоляцию для укрепления семейных отношений", - сказал президент холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.

В исследовании приняли участие 600 респондентов. Выборка репрезентирует взрослое городское население России.

О режиме самоизоляции

В мае президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решение по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, связанной с распространением коронавируса.