Врио главы Пермского края поручил усилить профилактику коронавируса в детсадах

ПЕРМЬ, 4 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам усилить профилактику коронавируса в детских садах. Произошло это после того, как у одного из воспитанников дошкольного учреждения в Губахе подтвердился диагноз заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В связи с выявленной коронавирусной инфекцией Дмитрий Махонин дал поручение министерствам образования и здравоохранения усилить профилактику коронавируса в дошкольных образовательных учреждениях, а также наладить оперативное межведомственное взаимодействие. Эти меры позволят оперативно реагировать и купировать очаги распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, круг контактных лиц ребенка установлен, после проведения исследований с подозрением на коронавирус изолированы еще четверо детей, все они проходят лечение в краевой больнице имени Вагнера в Березниках. Группа детского сада закрыта на карантин, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, в учреждении проведена дезинфекция.

По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, зараженный ребенок попал в группу без симптомов инфекции, они проявились позднее, родители вызвали врача на дом. Как отмечает министр образования региона Раиса Кассина, в дежурных группах усилен утренний фильтр и меры дезинфекции, дети с симптомами ОРВИ в детский сад не допускаются.

В Пермском крае подтверждено 1 962 случая заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 51 человека. Выздоровели 1 118 человек, 63 умерли, из них 26 от коронавируса.